Маркеты Украины накручивают цены: сколько теперь будет стоить важная молочка

Аналитики считают, что торговые сети в Украине стремятся получить слишком большую прибыль, и не идут на компромисс.

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Как украинские производители сыра выходят из кризиса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

Украинские сыроделы постепенно восстанавливаются после кризиса, но сталкиваются с проблемами.

Торговые сети устанавливают высокие наценки (около 25%), что является чрезмерным для такого дорогого товара.

Для сыроделов Украины уже прошел самый тяжелый кризисный момент и период - как заявили эксперты отраслевого информационно-аналитического агентства "Инфагро", с падением цен на сырье рентабельность производства сыров увеличивается. Однако супермаркеты все еще часто закладывают около 25% наценки.

"Стимулируя продажи, операторы могут себе позволить широкое использование акционных продаж со снижением цен, которое часто достигает 25%, но базовые прайсы остаются неизменными. Если с осени снова подорожает сырье, то сыроделы будут иметь "запас прочности", чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут уменьшить объемы продаж через акции", - отметили аналитики. видео дня

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Эксперты подчеркивают, что магазины в Украине не хотят поступиться своей маржинальностью, поэтому ставят слишком большую наценку на сыр, примерно 25%, чтобы получить максимальную прибыль. Аналитики говорят, что как для такого дорогого товара, это слишком много.

Для сравнения, в странах Европейского Союза наценки на продукты, особенно на такие важные, как молочные, значительно меньше. Например, в той же Венгрии правительство ограничило наценку на некоторые продукты, включая сыр, до 10%.

"Существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра. Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются пока скромнее, чем в прошлом году", - резюмировали в "Инфагро".

Цены на продукты в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что в марте 2025 года цена на молочные продукты в Украине выросла в разы. Как результат, молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

Также объяснялось, что будет с ценами на молоко в Украине. Специалисты прогнозируют, что с 1 апреля цены могут упасть примерно на 20-30 копеек.

Кроме этого, в течение прошлой недели в Украине сильно выросли цены на бананы. Рост цен, вероятно, связан со стимулированием Дональдом Трампом судостроения США путем наложения пошлин на китайские суда, которые доставляют бананы в США.

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Что известно об информационно-аналитическом агентстве "Инфагро"? Информационно-аналитическое агентство "Инфагро " - это украинское агентство, которое специализируется на анализе и прогнозировании рынка сельскохозяйственной продукции, в частности молочной отрасли. "Инфагро" предоставляет информацию и аналитику о состоянии и тенденциях аграрного рынка Украины, с особым акцентом на молочной промышленности. Эксперты анализируют производство, потребление, цены и другие факторы, влияющие на рынок сельскохозяйственной продукции. Агентство предоставляет рыночные обзоры, прогнозы и аналитические отчеты, которые помогают компаниям принимать обоснованные решения. Они отслеживают изменения в законодательстве, технологиях и других факторах, влияющих на аграрный сектор. Кроме этого, информация, которую предоставляет "Инфагро", используется производителями, переработчиками, трейдерами и другими участниками рынка для планирования своей деятельности - их аналитические данные помогают формировать стратегии развития и адаптироваться к изменениям на рынке. Агентство предоставляет различные информационные услуги, включая рыночные отчеты, аналитические обзоры и консультации, а также предоставляет аналитику и статистику о молочной отрасли Украины.

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