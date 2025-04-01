Большой 'скачок' цен в Украине: один продукт начал стремительно дорожать

Кратко:
- В Украине подорожали бананы
- Цены поднялись на 13 гривен за месяц
В течение прошлой недели цены на бананы в Украине сильно выросли. За месяц фрукт стал дороже более чем на 13 гривен. Об этом сообщает Минфин.
В частности, последние несколько недель марта стоимость бананов, которая до этого была относительно стабильной, начала довольно быстрыми темпами расти. На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен.
Известно, что в марте средняя стоимость за килограмм бананов составила 78,90 гривни, что на 13,20 гривни выше, чем в феврале (65,70 гривни).
Рост цен, вероятно, связан со стимулированием Дональдом Трампом судостроения США путем наложения пошлин на китайские суда, которые доставляют бананы в США.
"Жесткая перезагрузка" перевозок бананов в США, судя по всему, ударит не только по американским потребителям. Миллиарды долларов из-за сокращения производства потеряют также производители, из-за чего цены на бананы поднимутся еще выше во всем мире.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, в целом за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.
В то же время, цены на помидоры начали стремительно снижаться. Одной из причин падения цены на овощ - увеличение поставок помидоров из Турции.
Кроме того, в Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет.
Читайте также:
- Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках
- Какая самая маленькая пенсия в 2025 году: украинцам назвали сумму
- Тенденция на снижение: каким будет курс доллара 1 апреля
Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред