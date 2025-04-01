Большой 'скачок' цен в Украине: один продукт начал стремительно дорожать

На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен.

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Цены на бананы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине подорожали бананы

Цены поднялись на 13 гривен за месяц

В течение прошлой недели цены на бананы в Украине сильно выросли. За месяц фрукт стал дороже более чем на 13 гривен. Об этом сообщает Минфин.

В частности, последние несколько недель марта стоимость бананов, которая до этого была относительно стабильной, начала довольно быстрыми темпами расти. На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен.

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Известно, что в марте средняя стоимость за килограмм бананов составила 78,90 гривни, что на 13,20 гривни выше, чем в феврале (65,70 гривни).

Рост цен, вероятно, связан со стимулированием Дональдом Трампом судостроения США путем наложения пошлин на китайские суда, которые доставляют бананы в США.

"Жесткая перезагрузка" перевозок бананов в США, судя по всему, ударит не только по американским потребителям. Миллиарды долларов из-за сокращения производства потеряют также производители, из-за чего цены на бананы поднимутся еще выше во всем мире.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, в целом за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

В то же время, цены на помидоры начали стремительно снижаться. Одной из причин падения цены на овощ - увеличение поставок помидоров из Турции.

Кроме того, в Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет.

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