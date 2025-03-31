Тенденция на снижение: каким будет курс доллара 1 апреля

Официальный регулятор хоть снизил курс доллара, но курс евро несколько поднял.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Как изменится курс валют 1 апреля

Что происходит с долларом на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снова снизил курс доллара к гривне на вторник, 1 апреля. В то же время курс евро наоборот, повысился. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара в первый день весны будет установлен на уровне 41,42 грн, в то время как сегодня, 31 марта, он равен 41,48 грн. Таким образом гривна укрепится на 6 копеек.

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Ситуация с евро противоположная: официальный курс на 1 апреля установлен на уровне 44,83 грн за один евро, в то время как сегодня этот показатель достигает 44,75 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины 31 марта курс упал на 12 копеек до 41,35-41,38 грн за доллар. А на наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что режим "управляемой гибкости" и валютные интервенции Национального банка Украины будут влиять на то, что на рынке в течение апреля не будет резких колебаний курса доллара США.

Накануне банкир предупреждал, что в течение недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Курс валют будет колебаться в районе 41,4-41,8 грн за доллар.

Ранее стало известно, что в течение второй половины марта курс доллара к гривне оставался в пределах 41,30-41,80 грн/долл. Самое низкое значение зафиксировано около 13 марта, после чего курс постепенно восстановился.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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