Тенденция на снижение: каким будет курс доллара 1 апреля

Вы узнаете:
- Как изменится курс валют 1 апреля
- Что происходит с долларом на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины снова снизил курс доллара к гривне на вторник, 1 апреля. В то же время курс евро наоборот, повысился. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара в первый день весны будет установлен на уровне 41,42 грн, в то время как сегодня, 31 марта, он равен 41,48 грн. Таким образом гривна укрепится на 6 копеек.
Ситуация с евро противоположная: официальный курс на 1 апреля установлен на уровне 44,83 грн за один евро, в то время как сегодня этот показатель достигает 44,75 грн.
На межбанковском валютном рынке Украины 31 марта курс упал на 12 копеек до 41,35-41,38 грн за доллар. А на наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что режим "управляемой гибкости" и валютные интервенции Национального банка Украины будут влиять на то, что на рынке в течение апреля не будет резких колебаний курса доллара США.
Накануне банкир предупреждал, что в течение недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Курс валют будет колебаться в районе 41,4-41,8 грн за доллар.
Ранее стало известно, что в течение второй половины марта курс доллара к гривне оставался в пределах 41,30-41,80 грн/долл. Самое низкое значение зафиксировано около 13 марта, после чего курс постепенно восстановился.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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