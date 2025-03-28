Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

Сергей Кущ
28 марта 2025, 22:27
113
Аналитики рассказали, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие пол года.
Каким будет курс доллара в Украине
Каким будет курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие пол года
  • Что может повлиять на курс валют в Украине

Курс доллара в Украине может сильно подняться уже в ближайшие недели. Все будет зависеть от нескольких факторов.

Аналитики "КИТ Group" в комментарии для Главреда отметили, что в течение второй половины марта курс доллара к гривне оставался в пределах 41,30-41,80 грн/долл. Самое низкое значение зафиксировано около 13 марта, после чего курс постепенно восстановился.

видео дня

"Спред между курсами купли-продажи сузился до 30-40 копеек против 50-60 копеек в феврале, что свидетельствует о высокой ликвидности и стабильности рынка. Отклонение рыночных курсов от официального курса НБУ оставалось минимальным (± 0,3 грн), что является индикатором стабильности ожиданий и предсказуемой политики НБУ на валютном рынке", - говорят аналитики.

В краткосрочной перспективе (2-4 недели) курс доллара, вероятно, будет оставаться в диапазоне 41,25-42,00 грн/$, уверяют эксперты.

Основными факторами влияния будут сохранение высокой наличной ликвидности, сдержанная политика ФРС США и активное присутствие НБУ на межбанке. Сужение спредов и стабильность отклонений от официального курса дают основания ожидать низкую волатильность в этом сегменте рынка", - говорят эксперты.

В среднесрочной перспективе (2-4 месяца) возможно умеренное повышение спроса на валюту на фоне увеличения бюджетных расходов, оживления импорта со стороны бизнеса и сезонного эффекта весенней перегруппировки активов.

"В таком случае курс доллара может продвинуться к диапазону 41,80-42,50 грн/$", - отмечают аналитики.

В долгосрочной перспективе (6+ месяцев) возможно восстановление заметного девальвационного тренда с потенциалом смещения в направлении 45,00 грн/$. На этот сценарий будут влиять общий инфляционный фон в Украине, фискальные ожидания относительно курса (бюджетный ориентир - 45 грн/$), риски с финансированием потребностей государства.

"Однако фактор глобальной монетарной политики будет оставаться сдерживающим: если ФРС США перейдет к смягчению, давление на гривну будет компенсировано глобальной стабильностью или даже ослаблением доллара", - подытожили аналитики.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидалось, что такая тенденция сохранится до конца месяца.

Однако Национальный банк Украины повысил курс доллара. Он вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, официальный курс на 26 марта составляет 41,69 грн за доллар.

Впоследствии кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский сообщил, что курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс доллара
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

22:27Мир
Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожары

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожары

21:53Украина
"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

21:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Последние новости

23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФ

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

22:48

"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

22:27

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

22:27

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
21:53

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожарыФотоВидео

21:51

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

21:37

Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

21:17

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

Реклама
21:05

Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

20:41

Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

20:36

"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

20:24

Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

20:18

Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

20:15

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление ЗеленскогоВидео

20:03

Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

19:56

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

19:47

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

19:17

Операция в Белгородской области: генерал ВСУ раскрыл главную цель

19:08

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Реклама
19:07

Враг пытается прорваться к трассе на Покровск: ВСУ сообщили об опасности

19:06

Как заставить кур нестись: лучшие советы и народные методы

19:00

Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядеркумнение

18:58

Списал, но не выдал: банкоматы ПриватБанка "съедают" деньги украинцев

18:30

Трамп в розовых очках: Коваленко объяснил, каким может быть перемирие с РФ

18:28

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину в ближайшие месяцы - КоваленкоВидео

18:16

Путин манипулирует Трампом и хочет добиться продолжения войны – WP

17:54

Воры уже накинули глаз: 8 признаков того, что ваш дом является мишенью для кражи

17:46

Были в топе игрушек у детей: зачем в СССР делали стеклянные шарики

17:39

Где цифра 5 среди двоек: только самый внимательный ее найдет за 5 секунд

17:32

Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

17:28

В МИД потроллили Путина за идею "внешнего управления" и напомнили о разрухе в РФ

17:09

Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

16:41

В Украине заработают новые правила оплаты больничных: что изменится

16:41

Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

16:16

Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет выгнать грызунов из сада

16:07

Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев

15:57

Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

15:42

Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых

15:37

Полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс

Реклама
15:30

На щите: в Украину вернули тела 909 павших защитников

15:12

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

15:12

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

15:07

Когда рождаются истинные миллионеры: шесть дат, которые приносят финансовый успех

15:07

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы 29 марта

14:52

У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

14:41

Творожный кулич на Пасху: три простых и необычайно вкусных рецептаВидео

14:36

Россия может не соблюдать режим прекращения огня: в Кремле вышли с заявлением

14:33

Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный столВидео

14:32

Слизни и улитки будут обходить десятой дорогой: 1 продукт отгонит вредителей навсегда

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять