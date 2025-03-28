Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие пол года
- Что может повлиять на курс валют в Украине
Курс доллара в Украине может сильно подняться уже в ближайшие недели. Все будет зависеть от нескольких факторов.
Аналитики "КИТ Group" в комментарии для Главреда отметили, что в течение второй половины марта курс доллара к гривне оставался в пределах 41,30-41,80 грн/долл. Самое низкое значение зафиксировано около 13 марта, после чего курс постепенно восстановился.
"Спред между курсами купли-продажи сузился до 30-40 копеек против 50-60 копеек в феврале, что свидетельствует о высокой ликвидности и стабильности рынка. Отклонение рыночных курсов от официального курса НБУ оставалось минимальным (± 0,3 грн), что является индикатором стабильности ожиданий и предсказуемой политики НБУ на валютном рынке", - говорят аналитики.
В краткосрочной перспективе (2-4 недели) курс доллара, вероятно, будет оставаться в диапазоне 41,25-42,00 грн/$, уверяют эксперты.
Основными факторами влияния будут сохранение высокой наличной ликвидности, сдержанная политика ФРС США и активное присутствие НБУ на межбанке. Сужение спредов и стабильность отклонений от официального курса дают основания ожидать низкую волатильность в этом сегменте рынка", - говорят эксперты.
В среднесрочной перспективе (2-4 месяца) возможно умеренное повышение спроса на валюту на фоне увеличения бюджетных расходов, оживления импорта со стороны бизнеса и сезонного эффекта весенней перегруппировки активов.
"В таком случае курс доллара может продвинуться к диапазону 41,80-42,50 грн/$", - отмечают аналитики.
В долгосрочной перспективе (6+ месяцев) возможно восстановление заметного девальвационного тренда с потенциалом смещения в направлении 45,00 грн/$. На этот сценарий будут влиять общий инфляционный фон в Украине, фискальные ожидания относительно курса (бюджетный ориентир - 45 грн/$), риски с финансированием потребностей государства.
"Однако фактор глобальной монетарной политики будет оставаться сдерживающим: если ФРС США перейдет к смягчению, давление на гривну будет компенсировано глобальной стабильностью или даже ослаблением доллара", - подытожили аналитики.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидалось, что такая тенденция сохранится до конца месяца.
Однако Национальный банк Украины повысил курс доллара. Он вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, официальный курс на 26 марта составляет 41,69 грн за доллар.
Впоследствии кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский сообщил, что курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине.
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