В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Главное:
- В Украине снижается курс доллара
- Курс продажи доллара упал до 41,80 гривен
- Официальный курс установлен на уровне 41,5644 гривен за 1 доллар
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела. Об этом сообщает Минфин.
По состоянию на утро 27 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, а курс евро снизился на 10 копеек до 45,15 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро - по 44,45 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (купля-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.
Официальный курс доллара
Национальный банк Украины также снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.
Официальный курс на 27 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5644 гривен за 1 доллар (-0,1305 грн).
Официальный курс евро составляет 44,823 гривен за 1 евро (-0,3159 грн).
Курс доллара - последние новости Украины
Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что в течение месяца не стоит рассчитывать на какое-либо укрепление гривны. Курс доллара будет расти и вопрос только в том, насколько: выйдет ли он на показатель в 42 гривны за доллар, или не пересечет психологический рубеж.
Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой говорил, что курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидается, что такая тенденция сохранится до конца месяца.
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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