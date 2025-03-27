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В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Мария Николишин
27 марта 2025, 13:36
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Доллар подешевел после двухдневного роста.
В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Курс доллара на 27 марта / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главное:

  • В Украине снижается курс доллара
  • Курс продажи доллара упал до 41,80 гривен
  • Официальный курс установлен на уровне 41,5644 гривен за 1 доллар

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела. Об этом сообщает Минфин.

По состоянию на утро 27 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, а курс евро снизился на 10 копеек до 45,15 гривен.

видео дня

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро - по 44,45 гривен.

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Курс доллара / фото: Минфин

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (купля-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Курс доллара / фото: Минфин

Официальный курс доллара

Национальный банк Украины также снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Официальный курс на 27 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5644 гривен за 1 доллар (-0,1305 грн).

Официальный курс евро составляет 44,823 гривен за 1 евро (-0,3159 грн).

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости Украины

Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что в течение месяца не стоит рассчитывать на какое-либо укрепление гривны. Курс доллара будет расти и вопрос только в том, насколько: выйдет ли он на показатель в 42 гривны за доллар, или не пересечет психологический рубеж.

Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой говорил, что курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидается, что такая тенденция сохранится до конца месяца.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине.

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Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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