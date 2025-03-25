В Украине изменились цены на овощи и фрукты: что подорожало больше всего

На прошлой неделе наблюдалось удорожание некоторых позиций.

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Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине за неделю подорожали: свекла, огурец, сладкий перец, цветная капуста, тыква

Морковь и томаты стали дешевле

Во фруктовом сегменте подорожали банан и мандарин

На прошлой неделе цены на овощи на украинском рынке были достаточно стабильны, но прослеживалось подорожание некоторых позиций. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В частности, отмечается, что поднялась стоимость свеклы. Стоимость овоща подскочила с 16 - 17 гривен за килограмм до 17 - 20.

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Также продолжился рост цен на огурец - с 95 - 150 до 100 - 160 гривен за килограмм, дорожал и сладкий перец - верхняя ценовая граница поднялась с 185 до 205 гривен.

Дороже, чем неделей ранее, продавалась цветная капуста. Цены поднялись с 115 - 120 до 140 - 145 гривен за килограмм. Кроме этого, подорожала тыква - с 25 - 30 до 30 - 40 гривен за килограмм.

В то же время, на прошлой неделе в Украине начала дешеветь морковь - нижняя ценовая граница снизилась с 28 до 26 гривен за килограмм. Кроме того, пошли вниз цены на томат - нижняя ценовая граница упала с 90 до 85 гривен за килограмм.

В сегменте зелени подешевел салат с 150 - 180 до 80 - 150 гривен за килограмм.

Фруктовый сегмент отметился подорожанием некоторых позиций. Выросли цены на банан - с 65 - 70 до 70 - 75 гривен за килограмм. Дороже, чем на предыдущей неделе, продавался мандарин. Цены подскочили с 70 - 130 до 75 - 135 гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривни за килограмм.

Аналитик УКАБ Максим Гопка заявил, что цены на яйца в Украине в марте-апреле могут снижаться при благоприятных условиях, однако накануне Пасхи возможно временное подорожание из-за повышенного спроса.

В то же время, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.

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