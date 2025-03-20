В Украине упадет цена на яйца: когда ждать резкого снижения

Цены на яйца могут резко пойти вверх перед Пасхой, но после праздников они опустятся до сезонного уровня, отметил аналитик.

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Сколько будут стоить яйца в марте-апреле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

Как формируются цены на яйца

Как изменятся цены на яйца в марте-апреле

Цены на яйца в Украине в марте-апреле могут снижаться при благоприятных условиях, однако накануне Пасхи возможно временное подорожание из-за повышенного спроса. Об этом в комментарии Главреду сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка.

Он также выделил основные факторы, влияющие на формирование цен:

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Стоимость кормов - цены на зерновые и кормовые культуры напрямую сказываются на себестоимости яиц.

Сезонность и погодные условия - весной с увеличением светового дня яйценоскость кур растет, что может снизить цены. В то же время заморозки и температурные колебания повышают затраты на обогрев, что сдерживает удешевление.

Внешние факторы - вспышки птичьего гриппа в других странах сокращают поголовье птицы и повышают спрос на импорт, что может стимулировать экспорт из Украины.

"Учитывая эти факторы, ожидается снижение цен на яйца в начале мая или даже в апреле при благоприятных условиях. Однако перед Пасхой возможен временный рост цен из-за повышенного спроса", - сказал он.

Гопка отмечает, что после Пасхи, при стабильных условиях, цены должны вернуться к сезонному уровню.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, накануне Пасхи в Украине подорожают три популярных продукта - яйца, мясо и молочные изделия. Это связано с повышенным спросом и другими факторами. Об изменениях в ценах рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Ожидалось, что курс доллара в феврале достигнет 42 гривен, однако Нацбанк удержал его на уровне 41,5 гривны, даже без внешнего финансирования. Аналитики Украинского института будущего отмечают, что регулятор перешел к активному сдерживанию инфляции через контроль над курсом национальной валюты.

Также в Украине постепенно дорожает сахар. Аналитики Всеукраинского аграрного совета объясняют это экспортом и сезонными факторами, которые могут вызвать дальнейший рост цен. Сейчас производители продают сахар в пределах 24,60-25,30 грн/кг.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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