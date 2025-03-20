Исторический максимум: украинцам сказали, когда ждать 'скачка' курса доллара

Существуют факторы, которые будут давить на гривну, что приведет к ее девальвации.

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Каким будет курс доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В феврале Национальный банк удержал курс доллара на уровне 41,5 гривни

Регулятор перешел к активному сдерживанию инфляции

К концу 2025 года курс доллара может достичь 46 гривен

Ожидалось, что в феврале доллар будет стоить около 42 гривен, однако Национальный банк удержал курс на уровне 41,5 гривни за доллар, даже без поступления западного финансирования. Об этом сообщили аналитики Украинского института будущего (UIF).

Отмечается, что регулятор перешел к активному сдерживанию инфляции через контроль над курсом национальной валюты.

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По словам экспертов, курс формируется с учетом валютной корзины, в которой учитываются и доллар, и евро. Поскольку евро укрепилось с 1,03 до 1,08 к доллару, это способствовало аналогичному укреплению гривни.

Однако, в UIF считают текущее укрепление временным.

"Фундаментальные факторы, в частности ухудшение платежного баланса в 2024 году, будут давить на гривну, что приведет к ее девальвации", - говорится в сообщении.

По прогнозам, к концу 2025 года курс доллара может достичь 46 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в течение недели (17-23 марта) курс американского доллара в Украине будет колебаться в пределах 42 гривен.

Аналитик Алексей Козырев говорил, что Национальный банк Украины (НБУ) вероятно будет вынужден постепенно девальвировать гривну до уровня, заложенного в бюджете на конец года - 45 гривен за доллар. Среднегодовой курс может составить около 43 гривен за доллар.

В то же время, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн/долл., а курс евро - 43,0 - 45,0 грн/евро.

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Что такое Украинский институт будущего (UIF)? Украинский институт будущего - украинская общественная организация, которая предоставляет оценку украинским событиям, предлагает площадку для дискуссий, формулирует рекомендации к действиям. Он основан 26 мая 2016 года и является совместным проектом представителей украинского бизнеса, политики и общественного сектора, пишет Википедия.

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