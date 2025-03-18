В Киеве рухнули цены на аренду квартир: какая стоимость жилья в марте

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен.

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В Киеве упали цены на аренду квартир / коллаж: Главред, фото: abrakadabra.fun, ema.com.ua

Кратко:

За год цена аренды жилья выросла на 13,3%

Средняя стоимость аренды квартир в столице

Стоимость аренды жилья в Киеве за последние полгода упала более чем на четверть. С сентября 2024 года квартиры в целом подешевели на 26,2% (с 24 396 грн до 18 000 грн). Об этом сообщает портала M2bomber.

При этом, по данным портала, за год цена аренды жилья выросла на 13,3% - с 15 882 грн до 18 000 грн.

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Что касается статистики цен с разбивкой по количеству комнат в арендуемой квартире, по данным портала недвижимости ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен. Самая высокая цена традиционно на квартиры в Печерском (33 600 грн), Шевченковском (24 000 грн) и Голосеевском (18 500 грн) районах. Самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в аренду в Деснянском (9 000 грн), Днепровском и Святошинском (по 13 500 грн) районах.

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице по состоянию на март 2025 года составляет 25 000 гривен. В Печерском районе аренда "двушки" обойдется в среднем в 42 000 грн, Шевченковском - 31 500 грн, Голосеевском - 29 400 грн. За 11 000 грн можно снять двухкомнатную квартиру в Деснянском районе, за 15 300 грн - в Святошинском и за 16 000 грн - в Днепровском.

Как изменилась цена аренды / Фото: ua.m2bomber.com

Трехкомнатную квартиру в Киеве сейчас можно арендовать в среднем за 41 900 гривен в месяц. Пальму первенства по уровню цен держит Печерский район (67 200 грн), уступают ему Шевченковский (46 200 грн) и Голосеевский (35 700 грн). Значительно меньше придется выложить за аренду трехкомнатной квартиры в Деснянском районе (14 000 грн), Святошинском (18 500 грн) и Дарницком (21 000 грн).

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