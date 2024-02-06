Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

В Украине в 2024 году владельцы относительно больших квартир и домов обязаны заплатить налоги на недвижимость, сообщают эксперты.

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Украинцы должны платить налог только в том случае, если они владеют недвижимостью, площадь которой превышае норму / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине в 2024 году владельцы относительно больших квартир и домов обязаны заплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024-м составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, которая превышает 60 кв.м. для квартиры и 120 кв.м. для частного дома). Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Сообщается, что украинцы должны платить налог только в том случае, если они владеют недвижимостью, площадь которой превышают вышеуказанную норму, которая определена Налоговым кодексом.

Если у человека есть и квартира, и частный дом, то общая норма составит 180 квадратных метров. Однако если у него есть две квартиры, норма все равно будет составлять 60 квадратов (то есть если есть две квартиры по 50 квадратов и это на 40 квадратов больше нормы).

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Дело в том, что считается общая площадь жилья, а не жилая ‒ если квартира разделена между несколькими собственниками (к примеру, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратных метров, но она в равных частях принадлежит супруге и мужу, налог платить не нужно (при норме в 60 квадратных метров на владельцев каждому принадлежит всего по 50 квадратных метров).

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, чуть позже руководитель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине нет планов вводить налог на денежные переводы с карты на карту. По его словам, заявление о введении такого налога – ошибка "эксперта".

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