Украинцы заплатят налоги за квартиры в 2024 году: кому и сколько отдавать в бюджет

Суд может арестовать счета владельца недвижимости в случае, если не будет заплачен налог – деньги разморозят только после того, как будет произведена оплата.

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Владельцам квартир с квадратурой свыше 60 метров по-прежнему придется платить налог / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В 2024 году украинцам нужно будет заплатить налоги за свои квартиры. За каждый лишний квадратный метр следует заплатить 100 гривен 50 копеек. В прошлом году надо было заплатить 97 грн 50 коп. Впрочем, платить будут не все.

В материале Обозревателя говорится о том, что, согласно подсчетам, в 2024 году налог на квартиру площадью, к примеру, 80 квадратных метров, увеличится приблизительно на 60 гривен. Спустя год – еще на 120 грн.

Квитанция должна придти к 1 июля, а заплатить понадобится до 31 августа. Впрочем, из-за проблем с реестрами могут возникнуть обстоятельства, когда оплата осуществлена, а квитанция не пришла.

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Кому нужно платить налог на квадратуру квартиры

Тем, кто владеет недвижимостью выше нормы, нужно платить соответствующий налог. Норма установлена Налоговым кодексом – 60 квадратов для квартиры и 120 для дома. Если у одного владельца дом и квартира, общая норма будет 180 квадратов. Однако если у человека две квартиры по 60 квадратов, то все равно будет считаться 60 квадратов.

Что будет, если не платить налог на квадратуру

Как известно, в реестре судебных решений есть сотни решений относительно принудительного взыскания таких долгов. В частности, 25 декабря Черновицкий окружной административный суд решил обязать местного жителя заплатить более 23 тысяч гривен налога.

После решения суда налоговая имеет право обратиться в исполнительную службы, а счета должника могут арестовать до момента уплаты налога.

В отдельных случаях украинцы могут не платить налог.

"Налог могут не платить украинцы, недвижимость которых находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий. Если сомневаетесь, нужно ли платить, если не пришла квитанция, обратитесь в налоговую по месту своей регистрации и сможете получить консультацию более подробную", - подчеркивается в статье.

Ранее директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего Анатолий Амелин заявил, что фактически украинцы будут платить 18% с переводов на свою карту. По его словам, любые поступления будут облагаться налогом.

Однако глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев опроверг информацию о налоге 18% на переводы с карты на карту. Парламентарий сказал, что в Национальной стратегии доходов такого пункта нет.

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