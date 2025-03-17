В Украине дорожают огурцы и помидоры: сколько стоят овощи

Кратко:
- Тепличные комбинаты готовы отгружать огурцы за 85-125 грн/кг
- Тепличные помидоры в конце прошлой недели стоили 85-95 грн/кг
В Украине в конце прошлой недели огурцы стоили на 10%, помидоры - на 13% дороже, чем неделей ранее. Об этом пишет EastFruit.
Отмечается, что украинские тепличные комбинаты готовы отгружать огурцы в диапазоне 85-125 грн/кг. Их подорожанию способствует заметное сокращение предложения на рынке, поскольку выборки в местных теплицах существенно снизились. При этом поставки этой продукции из Турции сократились до минимума.
Стоимость тепличного огурца на украинском рынке на сегодняшний день остается на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что вскоре эта продукция может начать дешеветь под давлением увеличения предложения тепличного огурца с местных комбинатов.
В то же время тепличные помидоры в конце прошлой недели стоили 85-95 грн/кг. Их подорожание эксперты связывают с сокращением предложения в Украине импортного томата, основным поставщиком которого является Турция, что связано со снижением импорта из этой страны из-за сезонного фактора.
Отмечается, что цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключали дальнейшего роста цен на эту продукцию в том случае, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновится. Зато реализация томатов в местных тепличных комбинатах начнется не раньше середины апреля.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Морковь подешевела с 34 до 30 грн/кг, картофель - с 20 до 18 грн/кг. В то же время выросли цены на томаты (до 85-95 грн/кг), сладкий перец (до 170-190 грн/кг) и кабачки (до 100-120 грн/кг).
Также начал ощущаться дефицит импортных помидоров, что привело к резкому росту цен. Причина - сокращение импорта из Турции, где неблагоприятные погодные условия снизили производство.
Как сообщал Главред, в Украине в течение года наблюдался существенный рост цен на молочные продукты, что стало следствием сокращения производства молока и уменьшения поголовья коров, особенно в хозяйствах населения. За январь 2025 года производство молока сократилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом.
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