В Украине дорожают огурцы и помидоры: сколько стоят овощи

Цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем год назад.

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В Украине дорожают огурцы и помидоры / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Тепличные комбинаты готовы отгружать огурцы за 85-125 грн/кг

Тепличные помидоры в конце прошлой недели стоили 85-95 грн/кг

В Украине в конце прошлой недели огурцы стоили на 10%, помидоры - на 13% дороже, чем неделей ранее. Об этом пишет EastFruit.

Отмечается, что украинские тепличные комбинаты готовы отгружать огурцы в диапазоне 85-125 грн/кг. Их подорожанию способствует заметное сокращение предложения на рынке, поскольку выборки в местных теплицах существенно снизились. При этом поставки этой продукции из Турции сократились до минимума.

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Стоимость тепличного огурца на украинском рынке на сегодняшний день остается на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что вскоре эта продукция может начать дешеветь под давлением увеличения предложения тепличного огурца с местных комбинатов.

В то же время тепличные помидоры в конце прошлой недели стоили 85-95 грн/кг. Их подорожание эксперты связывают с сокращением предложения в Украине импортного томата, основным поставщиком которого является Турция, что связано со снижением импорта из этой страны из-за сезонного фактора.

Отмечается, что цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключали дальнейшего роста цен на эту продукцию в том случае, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновится. Зато реализация томатов в местных тепличных комбинатах начнется не раньше середины апреля.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Морковь подешевела с 34 до 30 грн/кг, картофель - с 20 до 18 грн/кг. В то же время выросли цены на томаты (до 85-95 грн/кг), сладкий перец (до 170-190 грн/кг) и кабачки (до 100-120 грн/кг).

Также начал ощущаться дефицит импортных помидоров, что привело к резкому росту цен. Причина - сокращение импорта из Турции, где неблагоприятные погодные условия снизили производство.

Как сообщал Главред, в Украине в течение года наблюдался существенный рост цен на молочные продукты, что стало следствием сокращения производства молока и уменьшения поголовья коров, особенно в хозяйствах населения. За январь 2025 года производство молока сократилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

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