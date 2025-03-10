В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

Аналитики рассказали, какие продукты больше всего подорожали.

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Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине изменилась стоимость некоторых овощей и фруктов

Во фруктовом сегменте подорожали самые популярные позиции

За последнюю неделю в Украине изменилась цена на некоторые овощи. В частности, после двухнедельного роста подешевела морковь. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что верхняя ценовая граница на морковь снизилась с 34 до 30 гривен. Также подешевел картофель - нижняя ценовая граница упала с 20 до 18 гривен.

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В то же время, предложение томата на рынке продолжает уменьшаться, а цены расти - с 80-85 гривен за килограмм до 85-95. Также подорожал сладкий перец с 145-170 грн/кг до 170-190.

По словам аналитиков, брокколи и цветная капуста продавались дешевле, чем неделей ранее. Цены упали с 134-145 до 115-120 и с 140-145 до 135-140 грн/кг соответственно. При этом подорожал кабачок с 85-90 до 100-120 гривен за килограмм.

В сегменте зелени подорожал зеленый лук - верхняя ценовая граница подскочила со 150 до 170 грн/кг. В то же время верхняя ценовая граница укропа упала с 250 до 230 грн/кг, а салат подешевел со 180-200 до 150-180 грн/кг.

Аналитики также добавили, что фруктовый сегмент отметился подорожанием самых популярных позиций. Так, цена на яблоки поднялась с 23-35 до 25-40 гривен за килограмм, а груши подскочили с 65-95 до 110-120.

Кроме того, увеличилась стоимость килограмма лимона - с 65-100 грн/кг до 70-105. При этом верхняя ценовая граница мандарин снизилась со 145 до 95 гривен за килограмм.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, вследствие чего импортеры повышают цены на эту продукцию.

В то же время, наблюдается снижение цен на картофель. Причиной для этого стал спад торговой активности в этом сегменте.

Кроме того, на украинском рынке фиксируется постепенное снижение цен на тепличные огурцы. Главная причина - увеличение предложения продукта.

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