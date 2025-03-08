В Украине может снизиться цена на два популярных продукта, но есть нюанс

Стоимость кормов влияет на конечную цену молочных продуктов.

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Цены на молочные продукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на молочные продукты выросли за последний год

В Украине снижается поголовье коров

Однако, стоимость сливочного масла и сыров может снизиться

В течение последнего года в Украине происходил постоянный рост цен на молочные продукты. Потребительская инфляция на эти товары выросла больше всего за год. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.

По его словам, в Украине за январь 2025 года произвели 452,7 тысячи тонн молока, что на -1,8% меньше, чем в январе 2024 года.

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"В течение последнего года поголовье коров снизилось в хозяйствах населения на -9,7%, а в предприятиях на -1%. То есть основное снижение поголовья происходит в хозяйствах населения, что прямо пропорционально влияет и на уменьшение надоев и на общее производство", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что тенденция к снижению поголовья продолжится, однако оно будет не существенным, ведь спрос на украинские молочные продукты остается стабильным.

"Стоимость сливочного масла и сыров может снизиться, только если цены на молоко-сырье продолжат снижаться и в дальнейшем, но увеличение стоимости кормов, по сравнению с прошлым годом, будут поддерживать цены для производителей, а следовательно, и для конечных потребителей", - подчеркивает Гопка.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, вследствие чего импортеры повышают цены на эту продукцию.

В то же время, в Украине наблюдается снижение цен на картофель. Причиной для этого стал спад торговой активности в этом сегменте.

Кроме того, на украинском рынке фиксируется постепенное снижение цен на тепличные огурцы. Главная причина - увеличение предложения продукта.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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