Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах

Стали известны три причины, почему цена на популярный среди украинцев продукт резко стала выше и продолжает расти.

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Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Почему в Украине резко подорожало подсолнечное масло

Сколько этот продукт сейчас стоит в магазинах

В Украине в начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла.

Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос. Об этом рассказали в "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ).

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УКАБ представил ежемесячный мониторинг цен на продукты питания. В нем отмечается, какая динамика изменений в ценах на ряд продуктов.

Как говорится в мониторинге, в феврале этого года подорожали, в частности, некоторые бакалейные продукты. Среди них - подсолнечное масло.

"Так, в феврале 2025 года наблюдается рост цен на некоторые бакалейные товары, в частности на подсолнечное масло. Это обусловлено повышением стоимости семян, которое составляет значительную часть себестоимости продукции, а также ростом мирового спроса и колебанием нефтяных цен", - говорится в сообщении.

Также УКАБ в рамках мониторинга создал инфографику, на которой видна динамика изменения цены на подсолнечное масло в крупнейших торговых сетях Украины:

Динамика цен на растительное масло и стоимость в магазинах/ Инфографика: УКАБ

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9% - эксперт порадовал прогнозом. Ведущий научный сотрудник объяснил, когда и почему стоит ожидать снижения цен на молочные продукты.

Также ранее сообщалось, что в Украине переписали цены на популярные продукты - что подорожало больше всего. За неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты.

Напомним, украинцам нужно готовиться к повышению цен - стало известно, какие продукты в "зоне риска". Украина не имеет достаточно мощного производства овощей закрытого грунта.

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