'Пауза - это выстрел себе в голову': Свитан сказал, сколько лет еще будет война

Если будет пауза в боевых действиях, Путин ее использует, чтобы подзарядиться и доукомплектовать армию. После этого мы просто не удержим нашествие оккупантов.

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Свитан сказал, сколько лет еще будет война/ коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Основные тезисы Свитана:

Нельзя делать паузу в войне, иначе Путин получит возможность подготовиться и усилить наступление

Украине нужно воевать до полного освобождения своих территорий

На это может уйти 3-4 года

Нельзя допустить остановку боевых действий, ведь российский диктатор Владимир Путин использует такую паузу для доукомплектования своей оккупационной армии. Если Путину дать хотя бы несколько месяцев, то он лучше подготовится, и тогда мы просто не удержим нашествие российских захватчиков.

Соотношение сил на данный момент не в нашу пользу, сейчас нельзя останавливаться. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"В ближайшие пару месяцев мы будем слышать стоны об остановке боевых действий до 20 апреля или 9 мая. Стоны ни к чему не приведут - остановки не будет точно. Потому что, если мы остановим боевые действия, то дадим возможность Путину перезарядиться, а это будет равноценно выстрелу себе в голову, тогда можно сразу ползти на кладбище. Если путинской армии дать хотя бы несколько месяцев на доукомплектование, мы потом ее просто не удержим. Соотношение сил на данный момент не в нашу пользу. Нельзя останавливаться. Поэтому остановки боевых действий точно не будет", - отметил Свитан.

Он подчеркнул, что Украине нужно воевать до полного освобождения наших территорий. По его словам, у нас нет механизма остановиться, кто бы что ни говорил, ведь любая остановка - это капитуляция.

"У нас нет механизма капитуляции, а любые призывы к ней уголовно наказуемы (110 и 111 статьи Уголовного кодекса Украины). Не эта власть, так следующая посадит. Поэтому остановки боевых действий не будет", - сказал военный эксперт.

Также он отметил, что нашему государству нужно воевать до зачистки Украины от российского присутствия. По его словам, такой работы у нас года на три.

"Первой задачей будет освобождение Крыма. Дальними средствами поражения, авиацией и ракетами. Освобождать Крым нам надо будет год-полтора. После этого мы перейдем к выполнению второй задачи - два-два с половиной года нужно будет освобождать Донбасс. Иначе не получится, только в такой последовательности. Так что нам еще воевать три-четыре года. Соответственно, надо понимать, как, чем и с кем воевать (кто будет рядом стоять). Для нас это не проблема, мы воюем одиннадцатый год", - сказал он.

В то же время Свитан подчеркнул, что реальная победа и мир наступят только после развала российской империи. Пока она остается в своих границах и правовом поле российской конституции, мира и остановки боевых действий не будет.

"Поэтому перед нами стоит еще одна задача - в течение трех-четырех лет развалить российскую экономику. Развал российской экономики санкциями ВСУ как раз и приведет к развалу российской империи, как это было с СССР", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности с партнерами. Зеленский заявил: если членство в Альянсе для Украины в дальнейшем останется закрытым, то у нас не останется другого выбора, чем строить НАТО в Украине.

Напомним, премьер Дании заявила, что мир в Украине может быть опаснее войны. Фредериксен подчеркнула, что она не доверяет Путину и не верит в его желание достичь мира. Также она отметила, что Трамп создал атмосферу неопределенности.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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