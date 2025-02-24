"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

Основные тезисы премьер-министра Дании:
- Мир в Украине может быть опаснее нынешней войны
- Все удивлены, с какой скоростью США создали неопределенность
- Путин вряд ли хочет достижения мира в Украине
Власти США сейчас создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы.
Мирное решение или прекращение огня звучат как хорошая идея, но на самом деле мир в Украине может быть опаснее, чем нынешняя война. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает DR.
"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле может быть более опасен, чем война, которая происходит сейчас", - заявила Фредериксен.
Также она отметила, что президент США Дональд Трамп создал атмосферу неопределенности с американской стороны
"Я не чувствую такой уверенности в отношении американцев, как в прошлом... Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это", - сказала она.
Фредериксен добавила, что она не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и его намерениям, и не думает, что "он хочет мира в Украине".
Когда может завершиться война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе". Зеленский заявил, что завершить войну без участия Украины в переговорах невозможно, отреагировав на предложение Трампа согласовать мирные позиции с Россией.
Также ранее сообщалось, что РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности - в WSJ узнали, зачем это Путину. Хозяин Кремля преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.
Напомним, в США назвали опасности для Украины мира с Россией на основе Стамбульских соглашений. Переговоры с Россией на основе Стамбульских договоренностей могут означать капитуляцию Украины перед военными целями Кремля, отмечают аналитики.
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Кто такая Метте Фредериксен?
Метте Фредериксен - глава правительства в Дании, которая осуществляет исполнительную власть в стране. Назначена королем Дании с 2019 года в должности, лидер Социал-демократов с 2015, пишет Википедия.
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