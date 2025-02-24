Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

Алёна Воронина
24 февраля 2025, 11:17
370
Фредериксен подчеркнула, что она не доверяет Путину и не верит в его желание достичь мира. Также она отметила, что Трамп создал атмосферу неопределенности.
Украинские военные, Метте Фредериксен
Мир в Украине может быть опаснее войны/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook Mette Frederiksen

Основные тезисы премьер-министра Дании:

  • Мир в Украине может быть опаснее нынешней войны
  • Все удивлены, с какой скоростью США создали неопределенность
  • Путин вряд ли хочет достижения мира в Украине

Власти США сейчас создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы.

Мирное решение или прекращение огня звучат как хорошая идея, но на самом деле мир в Украине может быть опаснее, чем нынешняя война. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает DR.

видео дня

"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле может быть более опасен, чем война, которая происходит сейчас", - заявила Фредериксен.

Также она отметила, что президент США Дональд Трамп создал атмосферу неопределенности с американской стороны

"Я не чувствую такой уверенности в отношении американцев, как в прошлом... Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это", - сказала она.

Фредериксен добавила, что она не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и его намерениям, и не думает, что "он хочет мира в Украине".

Когда может завершиться война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе". Зеленский заявил, что завершить войну без участия Украины в переговорах невозможно, отреагировав на предложение Трампа согласовать мирные позиции с Россией.

Также ранее сообщалось, что РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности - в WSJ узнали, зачем это Путину. Хозяин Кремля преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.

Напомним, в США назвали опасности для Украины мира с Россией на основе Стамбульских соглашений. Переговоры с Россией на основе Стамбульских договоренностей могут означать капитуляцию Украины перед военными целями Кремля, отмечают аналитики.

Читайте также:

Кто такая Метте Фредериксен?

Метте Фредериксен - глава правительства в Дании, которая осуществляет исполнительную власть в стране. Назначена королем Дании с 2019 года в должности, лидер Социал-демократов с 2015, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дания вторжение России режим прекращения огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:35Украина
"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

11:17Украина
ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствия

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствия

10:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Последние новости

11:46

Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

11:38

"Золото" под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у УкраиныВидео

11:35

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:28

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищениеВидео

11:18

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

Зеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференцииЗеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференции
11:17

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Змеям - конфликты, Крысам - проблемы

10:53

3 знака зодиака с самыми красивыми глазами

10:26

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

Реклама
10:26

Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

10:24

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствияВидео

10:17

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеВидео

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

Реклама
07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

05:00

Для тех, у кого HD-зрение: найдите спрятанную в комнате бабочку за 7 секунд

04:00

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

03:31

Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

03:03

Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

22:56

"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

21:44

У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

21:24

Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнесмнение

Реклама
20:43

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:41

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

20:24

Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

20:22

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

20:13

Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

20:02

Досрочные выборы в Германии: обнародованы первые результаты голосования

19:34

Владимир Дантес рассказал про планы на новый брак: "Война научила меня"

19:34

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

19:08

"Есть пилотный проект": Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию

18:36

"Украина не признает": Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять