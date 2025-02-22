ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ: Генштаб удивил, что удалось поразить

О чем речь:
- ВСУ попали в важный объект нефтепереработки в Краснодарском крае
- Украинские силы продолжают уничтожать стратегические объекты врага
20 февраля был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2. Поражение подтвердил Генштаб ВСУ.
"Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2. Эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ. Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.видео дня
Кроме этого, как отметили в Генштабе, боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.
Удары по России - последние новости
Напомним, недавно Главред сообщал о новых деталях уникальной операции ГУР в России. По данным источников, взрывчатку встроили внутрь очков для армии РФ, а впоследствии "заминированные" очки были доставлены российскими волонтерами в боевые подразделения БпЛА.
Кроме этого, 19 февраля дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ. РосСМИ со ссылкой на очевидцев писали как минимум о двух взрывах. Местные власти подтвердили атаку и пожар на НПЗ.
А вот в ночь на 17 февраля произошла масштабная атака беспилотников в Краснодарском крае РФ. Целью удара стал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС Кропоткинская.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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