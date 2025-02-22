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ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ: Генштаб удивил, что удалось поразить

Даяна Швец
22 февраля 2025, 19:12
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Пораженные элементы, по данным Генштаба, задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ.
нпз, пожар
ВСУ нанесли удар по нефтепроводу Тихорецк - Новороссийск-2 / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • ВСУ попали в важный объект нефтепереработки в Краснодарском крае
  • Украинские силы продолжают уничтожать стратегические объекты врага

20 февраля был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2. Поражение подтвердил Генштаб ВСУ.

"Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк - Новороссийск-2. Эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ. Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, как отметили в Генштабе, боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в РФ / Главред - инфографика

Удары по России - последние новости

Напомним, недавно Главред сообщал о новых деталях уникальной операции ГУР в России. По данным источников, взрывчатку встроили внутрь очков для армии РФ, а впоследствии "заминированные" очки были доставлены российскими волонтерами в боевые подразделения БпЛА.

Кроме этого, 19 февраля дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ. РосСМИ со ссылкой на очевидцев писали как минимум о двух взрывах. Местные власти подтвердили атаку и пожар на НПЗ.

А вот в ночь на 17 февраля произошла масштабная атака беспилотников в Краснодарском крае РФ. Целью удара стал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС Кропоткинская.

Больше важных новостей:

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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