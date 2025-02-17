РФ атаковали около 100 БпЛА: горит Ильский НПЗ, не работает НПС 'Кропоткинская'

Ключевые объекты нефтяной инфраструктуры РФ выведены из строя.

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В РФ атакована нефтяная инфраструктура / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно об атаке в РФ:

Россию массированно атаковали БпЛА

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар в результате удара

Выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская"

В ночь на 17 февраля в Краснодарском крае РФ произошла масштабная атака беспилотников. Под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС "Кропоткинская". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, завод имеет годовую мощность в 6,6 млн тонн нефти и специализируется на производстве топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов. Он играет важную роль в обеспечении военной техники РФ топливом, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

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"Россия продолжает получать удары по НПЗ. За террор украинцев будет расплата", - написал глава ОП Андрей Ермак, комментируя пожар на Ильском НПЗ.

По данным российских источников, один из дронов попал непосредственно в территорию завода, вызвав масштабный пожар. Очевидцы сообщали о мощном взрыве и густом дыме, поднявшемся над предприятием.

Также обломки БпЛА упали на жилые дома в поселке Ильском, расположенном вблизи завода. По предварительным данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева повреждены 12 жилых домов - в основном выбиты окна. Одна женщина получила ранения, ей оказали первую медицинскую помощь.

Смотрите видео пожара на Ильском НПЗ:

Пожар на Ильском НПЗ / Фото: скриншот

Выведена из строя НПС "Кропоткинская"

Кроме того, атака дронов остановила работу крупнейшей нефтеперекачивающей станции России - НПС "Кропоткинская". По официальным данным КТК, станция подверглась удару по меньшей мере семью дронами, снаряженными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

"Выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае, которая является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана", - отметил Коваленко.

КТК подтвердил, что после атаки "Кропоткинская" станция выведена из эксплуатации, а транспортировка нефти осуществляется в ограниченном режиме. На место происшествия отправлена группа технических специалистов для оценки ущерба и определения сроков восстановления работы объекта.

Российское Минобороны заявило о массированной атаке, утверждая, что ночью якобы было сбито 90 БПЛА. По их версии, 38 дронов сбили над Азовским морем, 24 - в Краснодарском крае, 15 - над оккупированным Крымом, остальные - в Курской, Ростовской, Брянской и Белгородской областях.

Атаки БпЛА в РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 11 февраля в российские города Энгельс и Саратов атаковали дроны. В Энгельсе зафиксировали по меньшей мере 11 взрывов вблизи аэродрома. В Саратове после взрывов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти".

Также в ночь на 13 февраля в российском Липецке и области прогремели взрывы, местные власти сообщили об атаке беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов объявил режим воздушной тревоги, а впоследствии - угрозу БПЛА для Липецка, Ельца, Грязей и окрестных районов.

Как сообщал Главред, в ночь на 16 февраля в Смоленске был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС" (Смоленский автоагрегатный завод). По данным спикера УДА Сергея Братчука, предприятие специализируется на металлообработке и ремонте.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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