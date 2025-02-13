Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в Липецке

В Минобороны страны-агрессора России отчитались, что силы ПВО уничтожили 83 дрона за ночь.

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Дроны атаковали цели в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Кратко:

РФ атаковали дроны

Взрывы прогремели в Липецке

В ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов.

Губернатора Липецкой области Игорь Артамонов после двух часов ночи заявил о введении на территории всей Липецкой области режима воздушной опасности. Позже он объявил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и муниципальном округе, а также в городе Елец и Елецком районе, а еще в городе Грязи и Грязинском районе.

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Также липецкий губернатор просил "не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов".

"Внимание! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления", - написал он в Telegram.

Смотрите видео - Российский Липецк атаковали дроны:

Telegram-канал Mash сообщил, что 12 взрывов раздались в промышленной части Липецка.

"Со слов местных, дроны с 03:30 атакуют ещё и город Елец, жители слышат много "хлопков и жужжаний". Глава региона Игорь Артамонов ранее предупреждал о возможных прилётах БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина. У неё осколочные ранения, ее госпитализировали.

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО уничтожили 83 дрона за ночь: 37 — над Белгородской областью, по 12 — над Курской и Липецкой, по три — над Калужской, Смоленской и Воронежской, один — над Ростовской.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атаки дронов в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 февраля в РФ прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов в городах Энгельс и Саратов Саратовской области. Прогремели минимум 11 взрывов. В районе местного аэродрома были слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Беспилотники, вероятно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар. В Краснодаре из-за работы ПВО была повреждена многоэтажка.

Ранее стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

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