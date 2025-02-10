Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

Целью атаки, вероятно, был Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар.

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Взрывы на Кубани прогремели в ночь на 10 февраля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В РФ прогремли взрывы

Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Сбитый беспилотник упал на многоэтажку в Краснодаре

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ были слышны взрывы. Беспилотники, вероятно, атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод - там вспыхнул пожар. В Краснодаре из-за работы ПВО была повреждена многоэтажка.

Российские Telegram-каналы писали о работе ПВО в районе города Славянск-на-Кубани около часа ночи. Жители города насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Наумов сообщили о "прилете" по жилому комплексу Центральный из-за работы ПВО ВС РФ. По их словам, якобы украинский дрон "сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания". По предварительным данным, никто не пострадал.

"На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения", - говорится в заявлении губернатора Краснодарского края.

Позже губернатор Кубани рассказал, что еще один беспилотник "сбили в поселке Афипском Северского района".

"Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы", - сообщил чиновник.

Перед этим в Сети писали, что целью дроновой атаки, вероятно, мог стать именно Афипский НПЗ.

Смотрите видео - Кадры дроновой атаки на Кубани и пожар на территории НПЗ:

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Россией якобы сбили 15 беспилотников.

По данным ведомства, семь дронов сбили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской области, по одному — в Белгородской и Курской областях, а также в аннексированном Крыму.

НПЗ в России / Главред

Атаки на Афипский НПЗ на Кубани

Отметим, это не первый случай пожара на нефтеперерабатывающем заводе в РФ.

В ночь 9 февраля 2024 года беспилотники Службы безопасности Украины ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае РФ — Ильскому и Афипскому.

29 октября 2024 года произошел взрыв на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Беспилотник упал на территории завода примерно в 03:24. После взрыва вспыхнул пожар.

СМИ писали, что что за атакой на Афипский нефтеперерабатывающий завод якобы стоит Служба безопасности Украины.

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Афипский нефтеперерабатывающий завод Афипский НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае РФ.

Принадлежит ООО Афипский НПЗ (входит в группу Сафмар), пишет Википедия. Проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год. По итогам 2022 года было переработано 7,017 млн тонн. Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу.

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