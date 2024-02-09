СБУ била дронами сразу по двум НПЗ в РФ: СМИ узнали об ударе по важной установке

В ночь на пятницу, 9 февраля, беспилотники Службы безопасности Украины ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае РФ — Ильскому и Афипскому.
Как пишет NV со ссылкой на осведомленные источники, в результате атаки на Ильский НПЗ начался сильный пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год.
"Без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки — $50 миллионов", — сказал один из источников.
Последствия удара по Афипскому НПЗ уточняют.
Под удар попали два НПЗ в РФ: что о них известно
Оба попавших под удары объекта расположены на расстоянии около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло их защитить.
"Такие заводы — вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия — это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", — сказал NV проинформированный источник.
Что говорят в ГУР
В свою очередь представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах будут продолжаться.
"Тот, кто с мечом пришел к нам, от меча будет страдать. И это касается всех объектов военных, а также других, задействованных в поддержке оккупационного корпуса и военно-промышленного комплекса, воюющего против Украины", — сказал он в эфире телемарафона.
Вместе с тем он отказался подтвердить или опровергнуть, что российские нефтеперерабатывающие заводы поразили украинские дроны. Однако, по его словам, "бавовна" будет продолжаться на море и суше страны-террориста России.
"Это справедливость, и она будет продолжаться. Так и должно быть", — добавил Юсов.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о том, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод: перед пожаром слышали взрывы. Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.
В ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.
Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.
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