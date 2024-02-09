В РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод: перед пожаром слышали взрывы

В Северском районе Краснодарского края РФ в ночь на 9 февраля вспыхнул мощный пожар на Ильскиом нефтеперерабатывающем заводе. По словам очевидцев, перед пожаром на территории НПЗ были слышны взрывы, а также звуки, похожие на пролет дронов.
Как сообщает российский Telegram-канал Astra, в районе двух часов ночи произошел пожар на территории Ильского НПЗ.
"К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", — говорится в сообщении.
Отметим, Ильский нефтеперерабатывающий завод входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального Округа. Данный НПЗ осуществляет деятельность по приемке, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции.
Смотрите видео - В РФ после загорелся нефтеперерабатывающий завод:
Тем временем Минобороны РФ отчитались, что ПВО сбило 19 дронов в пяти регионах.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БпЛА), Брянской (5 БпЛА) и Орловской (4 БпЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", - говорится в сообщении.
Удары по стратегическим объектам на территории России
3 февраля в российском Волгограде на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремели взрывы, приведшие к мощному пожару. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" был, по данным Украинской правды, атакован беспилотниками СБУ.
В ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.
Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.
В ночь на 31 января в российском Санкт-Петербурге также раздавались взрывы. Российские пропагандисты указывают на то, что неизвестный беспилотник упал на территории Невского НПЗ. По информации "РБК-Украина", за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
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