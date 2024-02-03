Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

Два дрона поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет "значительную часть производственной мощности".

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Пожар на НПЗ вспыхнул после атаки дронов СБУ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Ночью 3 февраля в российском Волгограде на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. Украинская правда пишет со ссылкой на источники, что завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" успешно атаковали беспилотники СБУ.

По данным издания, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет "значительную часть производственной мощности".

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Атакуя нефтеперерабатывающие заводы, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопки" на российских НПЗ будут продолжаться", - сказал собеседник издания.

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Как сообщал Главред, в ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе.

Местные жители слышали два взрыва с интервалом в полчаса. Губернатор региона и Минобороны РФ при этом отчитались о перехвате двух БПЛА над Волгоградской областью, а пожар якобы начался из-за "падения обломков".

Атака на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины.

По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.

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