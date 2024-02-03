В РФ горел один из крупнейших НПЗ в стране: росСМИ пишут об атаке дронов

Огонь охватил площадь в 300 кв. метров - горели нефтепродукты. По предварительным данным, завод атаковали БПЛА.

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Пожар на НПЗ в Волгограде вспыхнул в ночь на 3 февраля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 3 февраля в российском городе Волгоград вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Огонь охватил площадь в 300 кв. метров - горели нефтепродукты.

Как сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, завод атаковал БПЛА.

видео дня

Очевидцы утверждают, что слышали громкие звуки перед возникновением пожара на НПЗ.

Кроме того, этой ночью дроны атаковали Белгородскую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ.

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО якобы уничтожили в ночь на субботу четыре беспилотника. Один беспилотник сбили в Белгородской области, еще два - в Волгоградской и один - в Ростовской.

В Сети появилось видео атаки на НПЗ в Волгограде:

Атака на НПЗ в Волгограде / скриншот

Справка. "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн.

Как сообщал Главред, в ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.

Рано утром 13 января в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар - огонь охватил территорию в более 50 тыс. кв. м. Небо над Пушкинским районом города было полностью чёрное. Загорелся склад Wildberries в Шушарах.

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