Люди в ужасе метались и прыгали из окон: в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар

В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries в Шушарах. Система пожаротушения не сработала. Работники не знали, куда бежать.

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Пожар в Санкт-Петербурге вспыхнул на складе Wildberries / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Рано утром 13 января в Санкт-Петербурге в стране-агрессоре РФ вспыхнул мощный пожар - огонь охватил территорию в более 50 тыс. кв. м. Небо над Пушкинским районом города полностью чёрное.

Как пишут росСМИ, загорелся склад Wildberries в Шушарах.

По данным ГУ МЧС России, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сведения о пострадавших не поступали.

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В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries подтвердили, что склад принадлежит компании.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности / Фото: Telegram

Огонь охватил уже 70 тысяч "квадратов" / Фото: Telegram

Telegram-канал Shot сообщает, что первыми загорелись стеллажи с бытовой химией — они расположены практически под потолком.

По последним данным, огонь охватил уже 70 тысяч "квадратов".

Сообщается также, что минимум 1000 человек находилось на складе Wildberries, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.

По предварительным данным, все успели эвакуироваться.

Смотрите видео - В Петербурге произошел пожар на складе Wildberries:

Telegram-канал Baza пишет, что большая толпа людей не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса.

"По словам работников, они не знали, куда бежать, когда произошло возгорание, поэтому в ужасе метались по складу. Людей было так много, что они все еще продолжали спускаться с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому", - говорится в сообщении.

Многие прыгали со второго-третьего этажа прямо на бетон, потому что возле аварийного выхода было скопление людей.

По словам сотрудников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией.

Когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.

Смотрите видео - Кадры мощнейшего пожара в Санкт-Петербурге:

Как сообщал Главред, ранее в Москве вспыхнул пожар на территории завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. Известно о трех пострадавших.

Также в городе Долгопрудный Московской области горел один из крупнейших химических заводов в РФ "Тонкий органический синтез".

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