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Есть пострадавшие: под Москвой загорелся один из крупнейших химзаводов

18 марта 2023, 22:11
Российские СМИ утверждают, что завод начал палаты из-за того, что загорелась цистерна с маслом.
пожар в Подмосковье
В Подмосковье горел химический завод / коллаж фото МЧС Москвы, скриншот с видео

В России вспыхнул мощный пожар. Это произошло в городе Долгопрудный Московской области. Там загорелся один из крупнейших химических заводов в РФ "Тонкий органический синтез". Об этом сообщает Mash.

Огонь вспыхнул в субботу, 18 марта. По данным издания, загорелась цистерна с маслом. Известно, что пострадал по меньшей мере один человек - получил ожоги.

"Пожару присвоен третий ранг. Предприятие принадлежит объединению "Тонкий органический синтез". Там производят антисептики, медрастворы для анализа крови, чистящие вещества и антиржавейные присадки. Это один из старейших в России химических заводов", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным издания, пожар уже ликвидировали. В Сети распространяют видео, на котором виден сильный огонь.

пожар в Подмосковье
В Подмосковье горел химический завод / скриншот из видео

Как сообщал Главред, 21 января в российском городе Ангарск Иркутской области вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Там горел бензовоз и железнодорожные цистерны, топливо из которых предназначалось для отправки российским оккупантам в Украине.

Также в РФ произошел крупный пожар на территории воинской части, которая расположена на востоке Москвы.

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