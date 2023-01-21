До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантам

Пожар такой силы, что дым виден в соседних городах за несколько десятков километров. В РФ уже традиционно заговорили о "нарушении правил безопасности".

В Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантам / МЧС РФ

В российском городе Ангарск Иркутской области, что в Сибири, 21 января вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Там горят бензовоз и железнодорожные цистерны, топливо из которых предназначалось для отправки российским оккупантам в Украине.

О пожаре сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Согласно данным российского МЧС, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

"В Ангарске горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупантам в Украину. По данным МЧС (РФ. – ред.), площадь пожара – 400 кв. м", – говорится в сообщении.

Местные российские СМИ пишут, якобы сначала вспыхнул бензовоз в тот момент, когда его заправляли. После этого огонь перекинулся на цистерны с топливом. Пожар произошел на территории промышленного массива.

Пожар на нефтебазе в России/ МЧС РФ

Пожар на нефтебазе в России/ МЧС РФ

Пожар на нефтебазе в России/ МЧС РФ

О том, что топливо с этой нефтебазы должны были отправить оккупантам, которые находятся в Украине, написал также спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она – хитрая тетя. Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что их даже видно на окраинах Иркутска (примерно в 37 км от Ангарска – ред.)", – отмечает Братчук.

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Ранее сообщалось, что в РФ произошел большой пожар на территории воинской части, которая расположена на востоке Москвы. В сети появилось видео густого дыма и большого количества пожарных машин на месте пожара.

Напомним, в российском Мурманске произошел пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов. Корабль загорелся во время ремонтных работ.

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