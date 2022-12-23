glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пожары в Москве и в Саратовской области: в РФ пылали воинская часть и военкомат

23 декабря 2022, 10:49
В Саратовской области произошел пожар в здании военного комиссариата.
дым
В Москве загорелась воинская часть / pixabay.com

В РФ произошел крупный пожар на территории воинской части, которая расположена на востоке Москвы.

В Сети уже появилось видео густого дыма и большое количество пожарных машин на месте пожара. "В Москве произошел пожар в воинской части", - пишет Baza.

По данным росСМИ, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории воинской части по улице 3-ей Соколиной горы.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению привлекали около десятка пожарных расчётов. В российском МЧС заявили, что пострадавших нет.

В то же время в Саратовской области произошел пожар в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области, сообщают местные ресурсы.

Отмечается, что поджечь пытались кабинет дежурного на улице Кооперативной – там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

При этом пожар удалось потушить до того, как он перешел на другие помещения, но сам кабинет сильно пострадал от огня.

пожар
/ Baza

Напомним, пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов произошел в российском Мурманске.

Корабль загорелся во время ремонтных работ.

По данным экстренных служб РФ, на территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар крейсере Адмирал Кузнецов.

Ранее в ночном клубе Полигон российской Костромы произошел пожар, в результате которого погибло 13 человек.

По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар.

Вероятный виновник пожара в кафе "Полигон" Станислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Он получил ранение во время обстрела.

Читайте еще:

новости Москвы пожар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:11

Как отбелить белые шнурки: 5 очень простых способов, чтобы они сияли

11:06

Запад смирился, что РФ должна распасться, иначе через 20 лет будет война в Европе – КуликВидео

10:57

"Работаем ради победы": Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео из своего кабинетаВидео

10:56

Дочь звезды боевиков и модель: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с новой юной красоткойВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

Реклама
10:49

Пожары в Москве и в Саратовской области: в РФ пылали воинская часть и военкоматВидео

10:39

"Драпануть из РФ не успеете": Гиркин спрогнозировал поражение России и набросился на СоловьеваВидео

10:15

Patriot окажется в Украине раньше, чем ожидают россияне - Виталий Кулик

10:06

Три республики готовятся "на выход": Путина предупредили о развале РФ уже в 2023 году - СМИВидео

10:04

Симметричный ответ: у Зеленского оценили вероятность ударов по территории РФВидео

09:58

Метит на кресло Путина: Пригожин из-за политических амбиций увеличивает роль ЧВК "Вагнера" в войне – ISW

09:55

Сомнительно, что Путин сможет быстро увеличить свою армию - британская разведкаВидео

09:30

Российский депутат потребовал завести дело на Путина из-за войны в УкраинеФотоВидео

09:12

Астролог назвал счастливчиков-2023: четыре знака зодиака ждет потрясающий годВидео

09:05

Российские оккупанты снесли драмтеатр в МариуполеВидео

08:51

Агутин сделал заявление о разводе с Варум

08:45

Пауки в кремлёвской банке жрут друг друга: Рогозина мог слить Пригожинмнение

08:36

Ранение серьезное: Рогозина срочно перевозят в Москву после взрыва в ДонецкеВидео

08:30

Как засолить сало: "секретная" добавка – и вкуснятина тает во ртуВидео

08:20

Ехал 2 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали оккупанта-ихтиолога из Карелии

Реклама
08:13

"Это не Путин": Лукашенко мог встретиться с двойником диктатора РФ – екс-сотрудник КГБВидео

07:30

Украинские военные могут учиться эксплуатации Patriot на базе в США - Politico

07:25

Команда Зеленского готовится обнародовать мирный план в конце февраля – WSJВидео

07:05

Что подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов на разный вкус и кошелек

06:55

Боеспособность армии РФ за 300 дней войны упала на 50% – глава минобороны БританииВидео

06:55

Гороскоп на 2023 год для всех знаков: Телец станет любимцем судьбы, а Рыбы – главным лузером годаВидео

06:37

Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну против Украины – ISWВидео

06:37

Российские мамаши, прячьте своих сыновеймнение

05:00

Китайский гороскоп на январь 2023: Крысам – болезни, Кроликам – рост, а Кабанам – застой

05:00

Угроза нападения России из Беларуси на Украину: Рустамзаде оценил вероятность сценарияВидео

03:43

"Координация движений уже нарушена": Волочкова тряхнула стариной под песню ПугачевойВидео

03:28

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Девам - искусство, Ракам - работа, Весам - романтикаВидео

03:20

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

03:09

Кайли Дженнер в прозрачном платье посветила нижним бельем на полу лифта

02:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

02:40

"Весна" посреди зимы: синоптик удивил аномальным прогнозом до Нового годаВидео

02:10

Как выбрать красную икру к новогоднему столу: волшебные лайфхаки, которые помогут выявить подделкуВидео

02:00

"Флотилия береговой обороны": министр обороны Британии высмеял хваленый Черноморский флот РФ

01:35

Контрнаступление ВСУ: военный эксперт спрогнозировал, когда сложатся условия для освобождения КрымаВидео

00:51

Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в бедеВидео

Реклама
00:20

"Оккупанты хотели заживо похоронить двух мальчишек": на Запорожье стена дома упала на детей

22 декабря, четверг
23:44

Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в морозВидео

23:20

"Сидит в памперсе": Жданов назвал причину, почему Путин отменил свою любимую пресс-конференциюВидео

22:48

Сенат утвердил бюджет США: что важно для УкраиныВидео

22:29

Молодая жена Виктора Павлика показала идеальную фигуру в утонченном нижнем белье

21:50

Байден готов встретиться с Путиным: в США раскрыли подробностиВидео

21:49

Победитель шоу Холостячка-2 показал, на кого променял Злату Огневич

21:47

"Суммарный залп – до 90 ракет": эксперт оценил угрозу новой массированной атаки россиянВидео

21:30

Мужчины будут в восторге: лучшие варианты подарков для любимого на Новый годВидео

21:18

Подумайте дважды: можно ли смывать суп в унитаз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять