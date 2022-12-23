Пожары в Москве и в Саратовской области: в РФ пылали воинская часть и военкомат

В Саратовской области произошел пожар в здании военного комиссариата.

В Москве загорелась воинская часть / pixabay.com

В РФ произошел крупный пожар на территории воинской части, которая расположена на востоке Москвы.

В Сети уже появилось видео густого дыма и большое количество пожарных машин на месте пожара. "В Москве произошел пожар в воинской части", - пишет Baza.

По данным росСМИ, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории воинской части по улице 3-ей Соколиной горы.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению привлекали около десятка пожарных расчётов. В российском МЧС заявили, что пострадавших нет.

В то же время в Саратовской области произошел пожар в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области, сообщают местные ресурсы.

Отмечается, что поджечь пытались кабинет дежурного на улице Кооперативной – там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

При этом пожар удалось потушить до того, как он перешел на другие помещения, но сам кабинет сильно пострадал от огня.

/ Baza

Напомним, пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов произошел в российском Мурманске.

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