Пожары в Москве и в Саратовской области: в РФ пылали воинская часть и военкомат

В РФ произошел крупный пожар на территории воинской части, которая расположена на востоке Москвы.
В Сети уже появилось видео густого дыма и большое количество пожарных машин на месте пожара. "В Москве произошел пожар в воинской части", - пишет Baza.
По данным росСМИ, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории воинской части по улице 3-ей Соколиной горы.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению привлекали около десятка пожарных расчётов. В российском МЧС заявили, что пострадавших нет.
В то же время в Саратовской области произошел пожар в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области, сообщают местные ресурсы.
Отмечается, что поджечь пытались кабинет дежурного на улице Кооперативной – там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.
При этом пожар удалось потушить до того, как он перешел на другие помещения, но сам кабинет сильно пострадал от огня.
Напомним, пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов произошел в российском Мурманске.
Корабль загорелся во время ремонтных работ.
По данным экстренных служб РФ, на территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар крейсере Адмирал Кузнецов.
Ранее в ночном клубе Полигон российской Костромы произошел пожар, в результате которого погибло 13 человек.
По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар.
Вероятный виновник пожара в кафе "Полигон" Станислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Он получил ранение во время обстрела.
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