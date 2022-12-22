Возгорание во время ремонта: в РФ загорелся горе-"авианосец" Адмирал Кузнецов

На территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар на крейсере Адмирал Кузнецов.

На Адмирале Кузнецов произошел новый пожар / УНИАН

Пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов произошел в российском Мурманске.

Корабль загорелся во время ремонтных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы и главу Объединенной судостроительной компании Алексея Рахманова.

По данным экстренных служб РФ, на территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар крейсере Адмирал Кузнецов.

По словам Рахманова, "маленькое возгорание" произошло во время ремонта. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Сработала пожарная система корабля и огонь потушили.

Напомним, на Адмирале Кузнецове уже не впервые происходят пожары. В 2019 году один человек погиб и 14 человек получили травмы в результате возгорания на единственном в российском военном флоте авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов.

Отметим, что ущерб, причиненный огнем Адмиралу Кузнецову, оценивался в 95 миллиардов рублей (1,53 млрд долларов).

Как сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источник в штабе Северного флота, пламя повредило не только конструкции авианосца, кроме того пострадало и емонтное оборудование. Ущерб включает себя и травмы, которые получили военные и гражданские специалисты.

На Западе высмеяли российский "авианосец" Адмирал Кузнецов

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон предупредил о том, что за проходом российской корабельной группы близ Британии будут следить вооруженные силы страны.

"Мы будем внимательно следить за Адмиралом Кузнецовым, пока он прокрадывается обратно в Россию, кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа", — заявил он.

Как известно, Адмирал Кузнецов принимал участие в атаках РФ на мирные города в Сирии.

На Западе также высмеивали "авианосец" РФ за длинный шлейф дыма, который он оставляет позади себя.

/ @_HOPM

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