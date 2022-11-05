Воевавший в Украине оккупант устроил пожар РФ: в ночном клубе погибли 13 человек

Оккупант Станислав Ионкин устроил смертельный пожар в Костроме / УНИАН, t.me/bazabazon

В ночном клубе Полигон российской Костромы произошел пожар, в результате которого погибло 13 человек.

"Во время пожара в здании обрушилась крыша, и люди не успели выбраться из огня", – сообщает Telegram-издание Baza.

По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар.

Причина смертельного пожара

Издание пишет, что вероятный виновник пожара в кафе "Полигон" Станислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Он получил ранение во время обстрела.

Он лечился в госпитале в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область. Долгое время Станислав находился на больничном и в начале ноября отправился опять в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Вчера вечером он созвонился с родными и сказал, что у него все хорошо. Судя по всему, после разговора с ними Ионкин отправился в ночной клуб при кафе "Полигон", где и устроил фейерверк, который привёл к пожару, отметили журналисты.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Екатеринбурге активисты Всенародного движения Легиона "Свобода России" подожгли железнодорожный состав с горючим, приготовленных для снабжения путинских войск, которые осуществляют военные преступления в Украине.

Об этом идет речь в сообщении Легиона Свобода России в Telegram.

При этом активисты опубликовали фото и видео диверсии в тылу путинских оккупантов. Отмечается, что фаершоу устроили в ночь на 5 ноября, около 3:00.

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