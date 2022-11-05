В Екатеринбурге партизаны подожгли цистерны с топливом, предназначенные для оккупантов РФ

Пожар в Екатеринбурге / t.me/VDlegionoffreedom

В российском Екатеринбурге активисты Всенародного движения Легиона "Свобода России" подожгли железнодорожный состав с горючим, приготовленных для снабжения путинских войск, которые осуществляют военные преступления в Украине.

Об этом идет речь в сообщении Легиона Свобода России в Telegram.

При этом активисты опубликовали фото и видео диверсии в тылу путинских оккупантов. Отмечается, что фаершоу устроили в ночь на 5 ноября, около 3:00.

"Эта акция осуществлена в тылу диктатуры для поддержки нашего боевого крыла, которое сражается сейчас на поле боя с преступниками путина", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Легион "Свобода России" также обратился к мобилизованным солдатам РФ.

"У Вас тоже есть возможность противостоять военным преступлениям в Украине путём вливания в ряды ВДЛ или непосредственного перехода на сторону Легиона. Борьба за свободу России является обязанностью каждого гражданина РФ, который хочет возобновить мир в Украине и нормальную жизнь в России", — добавили активисты.

/ Скриншот

Напомним, ранее в Белгородской области РФ в результате взрывов произошли несколько сильных пожаров в населенном пункте Шебекино. В городе в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек были отключены от электроэнергии.

Новые мощные взрывы вблизи Белгорода прогремели 30 октября. Сразу после них у местных жителей резко исчезла электроэнергия. Также в сети сообщали о пожаре, был виден большой столб дыма.

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