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"Не могу гарантировать безопасность": Зеленский откровенно рассказал о возвращении украинцев домой

31 октября 2022, 21:33

Президент уверен, что все вернутся, как только позволит ситуация безопасности.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украина, к сожалению, сегодня не может обеспечить всем безопасность в родной стране.

"Мы очень заинтересованы, чтобы наш народ возвращался домой. Я не могу сегодня просить граждан Украины, временно выехавших за границу из-за войны, чтобы они возвращались. Женщины, дети. Я думаю, что это сегодня их выбор, и я не могу сегодня обеспечить всем безопасность, потому что это война, война, которую развязала односторонне РФ исключительно на территории нашего государства", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Пи этом Зеленский отметил, что очень важно, чтобы наши люди были в Украине, чтобы они работали в Украине.

"Я уверен, что все вернутся, как только позволит ситуация безопасности. Для этого нам нужна более развитая "air defense", инфраструктура защиты нашего неба, безопасность для наших школьников, построение бомбоубежищ и т.д. Вызовов много, электричества мало, все не так просто, но мы держимся", - добавил президент.

Война в Украине

Отметим, только утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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