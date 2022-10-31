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Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

31 октября 2022, 09:54

Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение. В ДТЭК говорят, что составленные ранее графики аварийных отключений актуальны.

Электричество, электроэнергия, электросети
В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена / УНИАН

В понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице Украины. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил он.

По словам Кличко, энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта.

"Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Что говорят в ДТЭК

"В результате обстрела РФ был поврежден объект энергетической инфраструктуры в городе Киев. Из-за этого в столице происходят экстренные отключения света", — рассказали в ДТЭК Киевские электросети.

Там отметили, что составленные ранее графики аварийных отключений сейчас актуальны.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Об аварийных отключениях и сроках восстановления электроснабжения можно узнать тут. На данный момент компания закрыл доступ к графику отключения света.

Как сообщал Главред, в связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры, в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, часть ракет РФ удалось сбить ПВО, часть попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий.

Ранее мы писали о том, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.

В свою очередь, в компании ДТЭК заявили, что графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Говорят, что продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.

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