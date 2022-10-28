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Отключение света в Украине: что делать людям и существует ли график

28 октября 2022, 13:38

Отключения света в Украине делятся на 2 типа: аварийные и стабилизационные. В компании YASNO объяснили, в чем разница и где смотреть графики отключений.

Отключение, света
Отключение, света / коллаж фото УНИАН

Отключения электроэнергии в Украине с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные. Об этом говорится на официальной Facebook-странице ресурсоснабжающей организации YASNO.

Аварийные отключения

Такие отключения, в свою очередь, могут быть либо экстренными, либо локальными.

Первые применяются, если по причине обстрелов русскими оккупантами оказались повреждены либо уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. И такие отключения могут длиться часами напролет.

Локальные же отключения обычно умещаются в пятичасовой промежуток. Их применяют, когда энергосети на определенной территории временно выходят из строя.

Главная проблема с аварийными отключениями ‒ их никак невозможно предвидеть заранее. И именно поэтому никаких графиков по ним нет и быть не может.

Для того, говорит специалисты из YASNO, чтобы узнать как можно больше информации о восстановлении света в таких случаях, нужно обратиться к местному оператору системы распределения энергии. К примеру, для клиентов "ДТЭК Киевские электросети" работает чатбот по такой ссылке: https://bit.ly/3W8cR4t.

Стабилизационные отключения

Их используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии стает меньше объема потребления (либо после повреждения инфраструктура энергосетей никак не может давать потребителям мощность в прежнем объеме).

Соответственно, до тех пор, пока будет продолжаться ремонт энергосетей, то операторам приходится временно ограничивать поставки электроэнергии потребителям.

О таких авариях и возможных графиках отключений можно узнать с помощью чата YASNO online: https://t.me/Yasnoonlinebot.

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