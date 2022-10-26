Веерные отключения света в Украине: у Зеленского заявили о подготовке "понятного" графика

График отключения света в Украине должен создавать как можно меньше дискомфорта - Тимошенко / Коллаж УНИАН, Википедия, Офис президента

В Украине в скором времени должен появиться "более понятный для потребителей" график веерных отключений электроэнергии. Власти намерены обратить особое внимание на потребностях предприятий критической инфраструктуры и обороны. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что руководство государства работает над тем, чтобы график отключения света стал более понятным для потребителей.

"Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно при сегодняшних обстоятельствах", - сказал чиновник.

Также Кирилл Тимошенко подчеркнул, что власти намерены особо учитывать потребности в электроэнергии предприятий критической инфраструктуры и оборонного комплекса.

Плановые отключения света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявлял, что Украине следует готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления.

Страна-агрессор Россия наносит удары по критической инфраструктуре государства.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергию, так и водоснабжение или теплоснабжение (могут отключать, - ред.)", - объяснил ситуацию Тимошенко.

В Укрэнерго рассказали о том, что украинцы прислушались к просьбам экономить электроэнергию, но не во всех областях.

Специалисты зафиксировали повышенный уровень использования электричества в пиковые периоды – с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера. Из-за этого украинцам следует ждать ограничений на поставки электроснабжения.

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