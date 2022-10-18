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У Зеленского призвали готовиться к отключениям света, воды и отопления по всей Украине

18 октября 2022, 11:51

Из-за обстрелов Россией инфраструктуры по всей Украине сейчас фиксируется критическая ситуация, сказал Кирилл Тимошенко.

свет, Украина
В Украине могут отключать свет, воду и тепло - Тимошенко / Коллаж УНИАН, Википедия, Офис президента

Ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. Не исключено, что может произойти и отключение теплоснабжения. В Житомире уже нет воды и электричество из-за разрушения одного из объектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре по всей Украине может произойти отключение электроэнергии и воды.

Кроме того, может быть отключено и тепло.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - объяснил ситуацию Тимошенко.

Также он добавил, что в результате атаки России, которая произошла во вторник, 18 октября, пострадали объекты энергоинфраструктуры. На Житомирщине нет воды и света.

"Прежде всего, в Житомирской области один из объектов разрушен", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Ракетные удары России по Украине 18 октября

Страна-агрессор РФ во вторник, 18 октября, нанесла ракетные удары по ряду городов Украины – Киеву, Харькову, Днепру и Житомиру. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что по предварительным данным три ракеты попало в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. После прилетов в некоторых районах столицы пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 18 октября опубликовал комментарий относительно ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский опубликовал видео из Николаева, где российские оккупанты ночью нанесли удар из С-300 по двухэтажному жилому городу в центре города. Погиб человек.

Смотрите видео ТСН – в Украине напряженная ситуация с электроснабжением

Другие новости:

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