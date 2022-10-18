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РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Запорожье: что известно на данный момент

18 октября 2022, 08:59

Утром 18 октября в ряде городов Украины прогремели взрывы после ракетной атаки российских оккупантов. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

В ряде городов Украины прогремели взрывы
В ряде городов Украины прогремели взрывы / Фото Telegram

Утром во вторник, 18 октября, в Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы после ракетной атаки российских оккупантов. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 5 минут в городе уже случились две серии взрывов.

"По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - уточнил он в Telegram.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей города не покидать укрытия до завершения сигнала тревоги.

Взрывы в Днепре

Утром 18 октября в Днепре также прогремели взрывы. Над городом поднимается столб черного дыма.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Запорожье: что известно на данный момент

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал граждан оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.

"Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу Днепра перебои с водой. Все службы приступят к работе как только минует опасность новых атак", - написал он.

Он также призвал граждан экономить электричество.

Ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что российские оккупанты запустили ракеты Х-101 из Волгодонского района.

"Запуск ракет Х-101 из Волгодонского района. Ожидаемое время возможного прилета – 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95", - написал он.

РФ атаковала ракетами Харьков, Днепр и Запорожье: что известно на данный момент

В ОП предупредили жителей Днепра, что из-за обстрелов города в некоторых районах может отсутствовать электро- и водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением проблем.

Взрывы в Запорожье

Тимошенко сообщил и о взрывах в Запорожье. По предварительным данным, ракеты ударили в объект энергообеспечения. Работают спасатели ГосЧС.

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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