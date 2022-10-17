Удар дронов по жилой многоэтажке в Киеве: из-под завалов извлекли тело погибшей женщины

Взрыв в Киеве прогремел утром 17 октября / Фото Telegram

Из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в котором произошел взрыв в результате атаки утренней атаки дронами-камикадзе, извлекли тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются. Трое пострадавших госпитализированы.

Ранее Кличко сообщил, что под завалами дома находятся как минимум двое людей. Из дома уже удалось спасти 18 людей.

В Офисе президента сообщили, что из разрушенного дома в Киеве спасли пожилую женщину.

Спасенная женщина из пострадавшего от взрыва дома / Фото ОП

Издание Страна сообщило, что из-под завалов дома на Жилянской в Киеве достали живую бабушку. Ее транспортируют в больницу.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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