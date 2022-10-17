'Отчаянные и позорные атаки': в США прокомментировали утренние удары россиян по Киеву

Посольство США назвало позорными утренние удары россиян по Киеву / Фото ОП

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Штаты всегда будут поддерживать украинский народ. Об этом посольство сообщило в Twitter.

"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Также дипломатическое ведомство в очередной раз заявило о безоговорочной поддержке несгибаемого украинского народа.

"Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", - добавили в посольстве США.

Атака дронов-камикадзе на Киев

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя ни днем, ни ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Украину - победа.

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