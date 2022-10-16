"НАТО влезло": у Путина придумали оправдание провалам в войне с Украиной

Дмитрий Песков / УНИАН

В развязанную Россией войну против Украины якобы де-факто "влезло НАТО", заявил пресс-секретарь президента РФ.

Об этом отметил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире росТВ, сообщают пропагандисты РИА Новости.

"НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет: ее потенциал позволяет продолжать "спецоперацию", она будет доведена до конца", - убеждает представитель Кремля.

Вместе с тем он признал, что оккупанты РФ в Украине за последнее время начали испытывать трудности.

Песков жалуется, что рашистам в Украине стало "существенно тяжелее".

Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.

Выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.

Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.

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