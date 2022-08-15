Забыл о "денацификации" и "демилитаризации": Путин умерил аппетит в войне с Украиной

Владимир Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине.
Из лексикона президента РФ Владимира Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.
В понедельник, 15 августа, выступая на открытии форума Армия-2022, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.
Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.
По его словам, армия РФ "шаг за шагом освобождает Донбасс". При этом в его речи не нашлось места упоминанию недавнего мощного взрыва на аэродроме оккупантов в Крыму, а также ситуации с отрезанием захватчиков от логистики в Херсонской области.
"Сегодня во время специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса", — неуверенно завершил свою речь Путин.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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