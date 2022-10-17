Оказался в эпицентре событий: топ-чиновник Еврокомиссии прибыл в Киев во время атаки дронами

Петер Вагнер прибыл в Киеве во время атаки дронами / Коллаж фото УНИАН, скриншот

В то время, когда Россия терроризировала жителей и гостей Киева иранскими дронами-камикадзе, в столицу прибыл чиновник Еврокомиссии Петер Вагнер. Он оказался в центре Киева. Тревога застала его прямо на столичном вокзале. Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

Глава службы инструментов внешней политики ЕС прибыл в Киев, чтобы обсудить важные для Украины вопросы.

Он решил не отменять свой визит из-за опасности.

"Обратно в Киев - с прекрасным восходом солнца и еще одной российской воздушной атакой. С нетерпением жду первых встреч по реагированию на кризис - от борьбы с насилием в отношении женщин до борьбы с дезинформацией и расследования военных преступлений, а также разминирования", - написал Петер Вагнер.

Петер Вагнер прибыл в Киеве во время атаки дронами / скриншот

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 3 погибших людей.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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