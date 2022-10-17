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"Взорвался в 50-ти метрах от нас": правоохранители героически сбили "шахид" в Киеве

17 октября 2022, 12:13

Украинские правоохранители обстреляли иранский дрон из автоматов и пистолетов, он не долетел до цели.

в Киеве сбили дрон
Правоохранители сбили дрон в Киеве / Коллаж скриншот

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев. 17 октября они выпустили иранские дроны, чтобы подорвать ряд объектов в столице. Украинские правоохранители заметили "мопед" и героически уничтожили его. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что правоохранители сбили четвертый дрон, который летел для удара по Киеву. Мужчины открыли огонь из своих автоматов и пистолетов.

"Это герои. Они стояли рядом, недалеко от места прилета "шахидов" и открыли со своих автоматов, со своих пистолетов огонь", - сказал Геращенко.

Один из полицейских рассказал, что "шахид" взорвался прямо в 50-ти метрах от них.

"Обозначили цель, он летел в сторону Кудряшова, открыли огонь, старались брать упреждение. После этого увидели, что он поменял резко траекторию и буквально в метрах 50-ти от нас взорвался", - отметил правоохранитель.

Геращенко утверждает, что этот дрон мог ударить по месту, где проводились спасательные работы. Могло быть много жертв.

"Если бы ребята его не сбили, то он мог попасть в место где осуществлялись спасательные работы - и могли погибнуть спасатели, врачи, полицейские", - написал Геращенко.

в Киеве сбили дрон
Правоохранители сбили дрон в Киеве / скриншот

Он призвал всех людей, у которых есть оружие, пытаться сбить эти дроны в случае, если их увидят.

"Наши ребята настоящие герои. "Шахидов" можно сбивать. Как только слышишь звук "шахида" и у тебя есть рядом твое оружие, в том числе, я считаю, что это могут делать и наши охотники, и люди, у которых есть нарезное оружие. Их можно и нужно сбивать. Давайте будем это делать", - добавил Геращенко.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции было извлечено тело погибшего человека.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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