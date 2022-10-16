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Начинается непредсказуемая фаза: следующие недели войны в Украине будут критическими - CNN

16 октября 2022, 08:51

Приход зимы приведет к значительному замедлению наземных боев.

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Следующие недели войны будут критическими / Коллаж фото facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

В Украине скоро начнется непредсказуемая фаза войны. Следующие несколько недель будут критическими. Об этом заявил старший научный сотрудник программы Chatham House из России и Евразии Кейр Джайлс, сообщает CNN.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-то, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало намного более правдоподобным", - сказал Кейр Джайлс.

Он добавил, что холода приведут к значительному замедлению наземных боев. Эксперт убежден, что следующие недели будут иметь решающее значение.

Джайлс отметил, что успешное наступление украинских военные изменило ход войны.

"Россияне надеются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", - заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ оккупированного Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыве коллаборантов к оккупантам РФ относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Но Арестович не верит в успехи маневров оккупантов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин испытывает напрасные надежды относительно деятельности своей группировки в Херсоне. Когда Путин считает, что войска РФ будут биться за город, оккупанты мародерствуют и готовятся к бегству.

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