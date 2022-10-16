Армия Украины до конца октября либо войдет в Херсон, либо освободит город – Жданов

Войска РФ не смогут долго удерживать Херсон, ВСУ до конца месяца могут зайти в город - Жданов / Коллаж Суспільне, Главред

Оккупационные войска России будут до последнего держаться в захваченном Херсоне и убегут из города только под давлением ВСУ. Сейчас россияне пытаются наладить снабжение своей группировки на правобережье Херсонской области. Однако долго такая ситуация не продержится. До конца месяца украинская армия либо войдет в Херсон, либо освободит его. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что российской армии в Кремле дали жесткий приказ удерживать оккупированный Херсон любой ценой. Захватчики сбегут из города, если ВСУ удастся сломить их оборону, и она посыпется.

"Если мы сломаем сопротивление, то оборона там может обрушиться и они будут убегать", - отметил Жданов.

Как утверждает эксперт, фронт в оккупированной Херсонской области может рухнуть. Однако сейчас россияне удерживают свою группировку там и оказывают серьезное сопротивления, пытаясь ее снабжать.

"Они сейчас пытаются максимально наладить поставки этой группировки", - отметил Жданов.

Также он рассказал, что россияне набросали через шлюз на Каховской ГЭС, где украинские военные сломали мост, три однопутных легких мостика.

"И по этим мостам идет обеспечение группировки войск. Поэтому они пытаются удерживать этот берег", - объяснил военный эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что все меры, которые предпринимают оккупанты, они не смогут реализовывать долгое время. Поэтому, возможно, до конца месяца ВСУ могут либо войти в Херсон, либо освободить город.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ оккупированного Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыве коллаборантов к оккупантам РФ относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Киева от юга, может нанести удар на севере. Но Арестович не верит в успехи маневров оккупантов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин испытывает напрасные надежды относительно деятельности своей группировки в Херсоне. Когда Путин считает, что войска РФ будут биться за город, оккупанты мародерствуют и готовятся к бегству.

Смотрите видео ТСН - ВСУ освободили новые населенные пункты в Херсонской области

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