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Путин ждет, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, а они заняты мародерством – Подоляк

15 октября 2022, 21:42

Оккупанты России в Херсоне заняты – перед побегом они делят и вывозят награбленное, сказал Михаил Подоляк.

Подоляк Путин
Войска РФ на Херсонщине настроены воровать, а не воевать за Путина - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Глава страны-агрессора России Владимир Путин надеется на то, что российские оккупанты будут пытаться сохранить его репутацию и биться с ВСУ. Однако его военные занимаются мародерством, делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что у Путина ложные надежды на удержание российской армией Херсона. Захватчики заняты своими задачами – они делят и вывозят награбленное в ожидании побега с оккупированного города.

"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times на днях опубликовало материал, в котором речь шла о том, что журналисты на основе оценок западных военных предположили, что освобождение армией Украины оккупированного Херсона может состояться уже во второй половине октября. Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантам к российским захватчикам относительно немедленной "эвакуации" населения с региона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Однако он не исключает сценария, при котором Россия, чтобы отвлечь внимание Украины от юга, может нанести удар на севере. Впрочем, Арестович не верит в успехи маневров оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов считает прогноз освобождения Херсона уже на следующей неделе чересчур оптимистичным. По мнению Жданова, подобные заявления появились на основании попыток эвакуации коллаборационистов, их семей и семей российских оккупантов из Херсона. Возможно, на Западе сделали выводы, что ВСУ приближаются к городу.

Смотрите видео ТСН - ВСУ освободили более 5 населенных пунктов в Херсонской области

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