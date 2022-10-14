Арестович назвал сроки освобождения Херсона и предупредил о новом ударе РФ с севера

Алексей Арестович спрогнозировал сроки освобождения Херсона / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

Советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал вероятные сроки освобождения Вооруженными силами Украины оккупированного РФ Херсона.

Он предполагает, что украинские защитники могут выбить оккупантов из Херсона до начала зимы. Такое мнение представитель ОП высказал в интервью Zeit.de.

"Самое позднее за полтора месяца мы отвоюем Херсон. Это сломит моральный дух российских войск", - подчеркнул он.

Вместе с тем собеседник не исключил, что для отвлечения сил ВСУ с Южного направления оккупанты могут попытаться ударить по Украине с севера.

Он считает, что россияне могут бросить на Киев от белорусской границы около 20 тысяч человек. Таким образом Россия будет пытаться удержать оккупированную территорию. Вместе с тем Арестович не верит в успех оккупантов.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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