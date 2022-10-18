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Взрывы в Киеве: три ракеты ударили по Левому берегу столицы

18 октября 2022, 09:20

По предварительной информации, ракеты ударили по объекту энергообеспечения.

прилеты в Киеве
Россия ударила ракетами по Киеву / Telegram

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев. 18 октября около 9 утра в Сети сообщили о том, что в Киеве были слышны мощные взрывы.

Перед этим в некоторых областях и в самой Киевской области сообщали о том, что видели, как в сторону столицы летят ракеты.

Взрывы были слышны и в Броварах. Там мэр города сообщил, что сработала система ПВО.

прилеты в Киеве
В Броварах сработала система ПВО / скриншот

Однако не все ракеты удалось сбить, были "прилеты" по Киеву. Сейчас в столице виден столб черного дыма.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. Однако это пока предварительная информация.

прилеты в Киеве
По Киеву ударили три ракеты / скриншот

В Сети сообщили, что в некоторых районах столицы после "прилетов" пропал свет. Также видно, что в районе ракетного удара начался сильный пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание ракет в объект критической инфраструктуры. Взрыв произошел в Деснянском районе столицы.

прилеты в Киеве, Кличко
По Киеву ударили российские ракеты / скриншот

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 4 погибших людей.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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