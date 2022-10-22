Россия устроила ракетный обстрел Украины: Хмельницкий без света, на западе страны "прилеты"

В Киевской области сработало ПВО / Скриншот соцсети

Россия утром, 22 октября, устроила ракетный обстрел ряда областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. В городах Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесской и Киевской областях есть либо прилеты, либо последствия сбитых ракет.

Перед массированным обстрелом страной-агрессором РФ раздалась тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. Появлялись сообщения о запуске ракет.

Одесская область

Местные издания рассказали о появлении столба дыма из-за взрывов в области. В отдельных населенных пунктах заявили о том, что пропала электроэнергия.

Киевская область

После того, как прогремели взрывы, жителей региона предупредили о работе противовоздушной обороны. Людей призвали находиться в укрытиях.

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